26.06.2019 10:18
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Asya piyasaları Fed açıklamaları etkisiyle düştü

Asya piyasaları Fed açıklamaları etkisiyle düştü

– Asya hisse sendi piyasaları Çarşamba günü, St. Louis Fed Başkanı James Boullard'ın, Temmuz ayın için olası bir faiz indirimi olasılığını azaltarak, 50 baz puanlık bir faiz indiriminin "abartılı" olacağını söylemesi etkisiyle düştü.

Asya hisse sendi piyasaları Çarşamba günü, St. Louis Fed Başkanı James Boullard'ın, Temmuz ayın için olası bir faiz indirimi olasılığını azaltarak, 50 baz puanlık bir faiz indiriminin "abartılı" olacağını söylemesi etkisiyle düştü.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump 'ın faiz indirimi baskılarına işaret ederek, Fed'in kısa vadeli politik baskılardan etkilenmediğini söyledi.
Diğer yandan yatırımcıların odağında, G20 zirvesinde görüşecek olan Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 'in görüşmesi var.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.68,
Kospi Composite yüzde 0.13,
Shanghai Composite yüzde 0.22 ve
S&P yüzde 0.2 düşerken,
Shenzen Composite yüzde 0.09 ve
Hang Seng yüzde 0.08 yükseldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
çarşamba , faiz , asya , fed , Ekonomi

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