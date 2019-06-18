18.06.2019 10:53
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Asya piyasaları Fed para politikası toplantısı öncesi karışık

Asya piyasaları Fed para politikası toplantısı öncesi karışık

– Asya hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki günlük para politikası toplantısı öncesinde karışık seyirde.

Asya hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki günlük para politikası toplantısı öncesinde karışık seyirde.
ABDli düzenleyiciler iki gün boyunca ekonomik durumu görüşecek ve faiz oranları konusunda bir karar alacaklar.
Diğer yandan, pek çok ABDli firma Beyaz Saray'a Çin'den gelen mallara daha fazla ek gümrük vergisi uygulanmaması çağrısı yaptılar.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.91,
Shanghai Composite yüzde 0.18 ve
Shenzen Composite yüzde 0.15 düşerken,
Hang Seng yüzde 0.3 ve
Kospi Composite yüzde 0.36 yükseldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Asya, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi

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