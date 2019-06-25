25.06.2019 10:24
Haberler » Ekonomi » Haber

Asya piyasaları G20 öncesinde düştü

Asya piyasaları G20 öncesinde düştü

– Asya hisse senedi piyasaları Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek olan G20 Zirvesi öncesinde düştü.

Asya hisse senedi piyasaları Japonya 'nın Osaka kentinde düzenlenecek olan G20 Zirvesi öncesinde düştü.
Japonya Merkez Bankası 'nın yüzde 2.0 olan orta ve uzun vadeli enflasyon hedefi için para politikasında bir değişikliğe gitmemesi de piyasalardaki düşüşte etkili oldu.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.66,
Shanghai Composite yüzde 1.56,
Shenzen Composite yüzde 1.6,
Hang Seng yüzde 1.26,
Kospi Composite yüzde yüzde düşerken,
S&P bir değişim göstermedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
osaka , asya , japonya , g20 , Ekonomi

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
12:22 Turistik Doğu Ekspresi'nin hareket saati değişiyor
12:18 Total 14 ilde 2 bin 500 ustayla buluşacak
12:14 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 8 milyar lira verdi
12:13 PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.13 artıda, dolar 5.81 lirada
12:12 Pilot üniversitenin jeotermal projelerine yabancı yatırımcılardan ilgi
12:11 Dış ticaret firmaları donanımlı bir gümrüklü saha istiyor
12:09 "İnovasyon ve AR-GE sadece çip üretmek değildir"