28.06.2019 13:26
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Asya piyasaları G20 Zirvesi'nin başlamasıyla düştü

Asya piyasaları G20 Zirvesi

– Asya hisse senedi piyasaları Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nin başlamasıyla düştü.

Asya hisse senedi piyasaları Japonya 'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nin başlamasıyla düştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvede, küresel ekonomide durumun rahatsız edici olduğunuı belirtirken, Japonya Başbakanı Shinzo Abe kresel ticaret durumu ve jeopolitik risklere işaret etti.
Birleşmiş Milletler Gelen Sekreteri Antonio Guterres G20 liderelerine küresel ekonomiyi güçlendirme çağrısı yaptı.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.29,
Shanghai Composite yüzde 0.6,
Shenzen Composite yüzde 0.29,
HAng Seng yüzde 0.28,
Kospi Composite yüzde 0.17 ve
S&P yüzde 0.71 düştü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Japonya , Asya , Ekonomi

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