05.07.2019 09:46
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Asya piyasaları haftanın son gününde artıda

Asya piyasaları haftanın son gününde artıda

– Samsung Electronics'in operasyon karının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 56 düştüğünü açıklaması sonrasında Asya hisse sendi piyasaları yükseldi.

–  Samsung Electronics'in operasyon karının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 56 düştüğünü açıklaması sonrasında Asya hisse sendi piyasaları yükseldi.
ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.
Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.01,
Hang Seng yüzde 0.2,
Shanghai Composite yüzde 0.19,
-Shenzen Composite yüzde 0.69,
Kospi Composite yüzde 0.03 ve
S&P yüzde 0.84 yükseldi.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.06 yükseldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Ekonomi

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