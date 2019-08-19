Haberler» Ekonomi» Haber

Asya piyasaları haftaya artışla başladı

Asya hisse senedi piyasaları ekonomik ve ticari gelişmeler etkisiyle haftaya yükselişle başladı.

19.08.2019 10:56 Asya piyasaları haftaya artışla başladı
Asya hisse senedi piyasaları ekonomik ve ticari gelişmeler etkisiyle haftaya yükselişle başladı.
Çin Merkez Bankası'nın şirketler için faizleri düşürürken, Japonya'nın ticaret açığı Temmuz ayında 249.6 milyar yene yükseldi.
Diğer yandan Hong Kong protestolarının 11'inci haftasında katılımcılar 1.7 milyon kişiye ulaştı.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.74,
Kospi Composite yüzde 0.58,
Shanghai Composite yüzde 1.62,
Shenzen Composite yüzde 2.59,
Hang Seng yüzde 2.14 ve
S&P yüzde 0.94 arttı.


- İstanbul

Japonya, Asya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:24   Bakanlıktan görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin açıklama
12:19   Bahçeli, Bakan Soylu'yu tebrik etti
12:14   Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı
12:13   McDonnell: İşçi Partisi anlaşmasız Brexit'i durdurmak için elinden geleni yapacak
12:13   CBI / Fairbairn: Köklü değşikliklerin vereceği zararı engellemek zor olacak
12:10   Araştırma : Espor sektörü yıllık 5 milyar dolar kazandıracak
12:10   Türkiye Finans'tan "İhracatı Destek Finansmanı"