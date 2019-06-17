17.06.2019 11:43
Haberler»Ekonomi » Haber

Asya piyasaları haftaya karışık başladı

Asya piyasaları haftaya karışık başladı

– Asya hisse senedi piyasaları, Hong Kong Başbakanı Carrie Lam'in kentteki protesto gösterilerine yaklaşımı nedeniyle özür dilemesi sonrasında karışık seyirde.

Asya hisse senedi piyasaları, Hong Kong Başbakanı Carrie Lam'in kentteki protesto gösterilerine yaklaşımı nedeniyle özür dilemesi sonrasında karışık seyirde.
Diğer yandan, yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerini izlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararını bekliyorlar.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.56,
Hang Seng yüzde 0.77,
Shanghai Composite yüzde 0.25 yükselirken,
Shenzen Composite yüzde 0.3,
Kospi Composite yüzde 0.21 ve
S&P yüzde 0.17 düştü.
Dolar, 108.6150 yen ile değişimedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Hong Kong, Asya, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
12:24 Yabancıya konut satışında en yüksek mayıs rakamları görüldü
12:22 Dünya perakendesinin başına Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort seçildi
12:21 Kazdağları'nda lavanta hasadı başladı
12:19 Eskişehir raylı sistemler sektörü projelere odaklandı
12:18 Hayvancılıkla ilgili çağrı merkezi talebi
12:13 Doğu Karadeniz'de konut satışları azaldı
12:13 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi