24.06.2019 09:41
Haberler » Ekonomi » Haber

Asya piyasaları İran gerginlikleri etkisiyle karışık

Asya piyasaları İran gerginlikleri etkisiyle karışık

– Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve İran arasındaki gerginlikler ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurmasıyla karışık seyirde.

Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve İran arasındaki gerginlikler ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 'nun İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurmasıyla karışık seyirde.
Diğer yandan, Japonya 'nın Osaka kentinde düzenlecek G20 Zirve'sinde ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi jinping'in zirvede gerçekleştirecekleri görüşmenin ticaret gerginliklerini azaltacağı öngörülürken, ABD'nin Çin'in 5G teknolojisi kullanılan ürünlerini tamamen yasaklayacağı medyaya yansıdı.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Shanghai Composite yüzde 0.09,
Shenzen Composite yüzde 0.07,
Nikkei yüzde 0.07 ve
S&P yüzde 0.2 düşerken,
Kospi Composite yüzde 0.15 ve
Hang Seng yüzde 0.17 yükseldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Asya , Amerika Birleşik Devletleri , İran , Ekonomi

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
11:44 Mısır rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek
11:42 Mitsubishi Electric, 'Maisart' ile iki yeni fonksiyon geliştirdi
11:41 Altınyıldız Classics ile "yıldız" gibi giyinin
11:39 Tamamlandığında üreticilere her yıl 2 milyon daha fazla kazandıracak
11:39 "Çocuklarınızın sıkılmasına izin verin"
11:37 41 ülkeye 10.4 milyonluk bal ihracatı
11:34 Yazın trend elbise modelleri Boyner'de