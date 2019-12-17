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Asya piyasaları iyimserlik etkisiyle yükseldi

Asya hisse senedi piyasaları Salı gününe, ABD başkanı Donald Trump'ın Çin ile gerçekleştirilen ticaret görüşmeleri sonucunda iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının iki hafta içinde imzalanacağını duyurmasının oluşturduğu olumlu hava etkisiyle yükseldi.

17.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:43Asya piyasaları iyimserlik etkisiyle yükseldi
hisse senedi piyasaları Salı gününe, ABD başkanı Donald Trump'ın Çin ile gerçekleştirilen ticaret görüşmeleri sonucunda iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının iki hafta içinde imzalanacağını duyurmasının oluşturduğu olumlu hava etkisiyle yükseldi.

Diğer yandan Çin'in 2019 yılı ekonomik hedeflerine ulaşmayı beklediği ve Güney Kore ile Japonya'nın aralarındaki ticaret sorunlarını çözme çalışmalarına devam edecekleri açıklamaları da artışı destekledi.

Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:

Nikkei yüzde 0.47,

Shanghai Composite yüzde 1.48,

Shenzen Composite yüzde 1.5,

Hang Seng yüzde 1.13 ve

Kospi Composite yüzde 1.19 yükselirken,

S&P bir değişim göstermedi.


- İstanbul

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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