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Asya piyasaları Japonya seçimleri ve Ortadoğu gerginlikleriyle düştü

Asya hisse senedi piyasaları Japonya parlamentosundaki üst düzey değişiklikler sonrasında Başbakan Shinzo Abe'nin partisi halen çoğunlukta olsa da parlamentodaki koltuk sayısı yüzde 66'nın altına inmesi etkisiyle düştü.

22.07.2019 10:38 Asya piyasaları Japonya seçimleri ve Ortadoğu gerginlikleriyle düştü
Asya hisse senedi piyasaları Japonya parlamentosundaki üst düzey değişiklikler sonrasında Başbakan Shinzo Abe'nin partisi halen çoğunlukta olsa da parlamentodaki koltuk sayısı yüzde 66'nın altına inmesi etkisiyle düştü.
Diğer yandan, Shanghai Borsası'nın Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik Kurulu'nda yer alan 25 hissenin tümü yükseldi.
Yatırımcıaların odağında ayrıca Basra Körfezi'nde yaşanan İran ve ABD ile Birleşik Krallık arasındaki gerginlikler ve Hong Kong protestoları vardı.
Gelişmeler etkisiyle Asya Hisse sendi piyasalarında son durum şöyle:
Shanghai Composite yüzde 0.81,
Shenzen Composite yüzde 1.24,
Hang Seng yüzde 0.82,
Nikkei yüzde 0.35 ve
S&P yüzde 0.17 düştü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Shinzo Abe, Shanghai, Japonya, Asya, Ekonomi

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