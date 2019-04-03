03 Nisan 2019, 10:54
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Asya Piyasaları Ticaret Anlaşması Umuduyla Yükseldi

Asya Piyasaları Ticaret Anlaşması Umuduyla Yükseldi

– Asya hisse senedi piyasaları Çarşamba günü, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden gelen olumlu işaretler etkisiyle yükseldi.

Asya hisse senedi piyasaları Çarşamba günü, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden gelen olumlu işaretler etkisiyle yükseldi. Çin'in hizmet sektöründe görülen büyüme de piyasalardaki yükselişe destek oldu.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarındaki son durum şöyle;

Nikkei yüzde 0.94,

Kospi Composite yüzde 0.86,

Shanghai Composite yüzde 0.69,

Shenzen Composite yüzde 0.22,

Hang Seng yüzde 0.88 ve

S&P yüzde 0.68 yükseldi. - İstanbul Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi
Kaynak: DHA