Haberler» Ekonomi» Haber

Asya piyasaları ticaret gerginlikleri etkisiyle karışık

Asya hisse sendi piyasaları, ABD piyalarında görülen artışlar ve ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin hafiflemesi etkisiyle karışık seyirde.

07.08.2019 11:02 Asya piyasaları ticaret gerginlikleri etkisiyle karışık
Asya hisse sendi piyasaları, ABD piyalarında görülen artışlar ve ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin hafiflemesi etkisiyle karışık seyirde.
Çin Merkez Bankası yenin değerini 7.0 doların altına çekerken, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret görüşmelerini Eyül ayında başlatmak istediğini açıkladı.
Diğer yandan Japonya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin ekonomisi ile ilgili iyimser olmanın zor olduğu ve ekonomik duraklama girme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.28,
Hang Seng yüzde 0.22 ve
Kospi Composite yüzde 0.47 düşerken,
Shanghai Composite yüzde 0.25,
Shenzen Composite yüzde 0.17 ve
S&P yüzde 0.71 yükseldi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:46   "Gençliği erken yaşlarda toprakla buluşturmalıyız"
12:45   Altın fiyatları
12:43   Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
12:40   Faiz indirimi konut sektörünü hareketlendirdi
12:28   Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı
12:28   PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.12 artıda, dolar 5.49 lirada
12:25   Dijital Dönüşüm Merkezi'ne KOBİ başvuruları devam ediyor