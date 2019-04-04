04 Nisan 2019, 11:26
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Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri Öncesinde Karışık

Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri Öncesinde Karışık

– Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çi,n arasındaki ticaret toplantıları için bir ABD ziyareti gerçekleştiren Çin heyetinden gelecek haberler beklenirken karışık.

Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çi,n arasındaki ticaret toplantıları için bir ABD ziyareti gerçekleştiren Çin heyetinden gelecek haberler beklenirken karışık.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir zirve düzenleyeceğini duyurma ihtimalini beklerken, ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue, iki ülke arasındaki görüşmelerin "son birkaç günü" kaldığını açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

Kospi Composite yüzde 0.2,

Shanghai Composite yüzde 0.48 ve

Shenzen Composite 0.21 artarken,

Hang Seng yüzde 0.52 ve

S&P yüzde 0.83 düştü,

Nikkei bir değişim göstermedi. Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Ekonomi
Kaynak: DHA