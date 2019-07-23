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Asya piyasaları ticaret iyimserlikleri etkisiyle yükseldi

ABD ve Çin arasında ikili ticaret görüşmelerinin gelecek haftadan itibaren devam edeceğinin duyurulmasıyla Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.

23.07.2019 09:40 Asya piyasaları ticaret iyimserlikleri etkisiyle yükseldi
– ABD ve Çin arasında ikili ticaret görüşmelerinin gelecek haftadan itibaren devam edeceğinin duyurulmasıyla Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.
Diğer yandan ABD hisse senedi piyasalarından S&P'nin rekor düzeyde kapanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını indirilebileceği beklentilerinin yatırımcıların risk iştahını artması da artışta etkili oldu.
Gelişmeler etkisily eAsya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.96,
Hangh Seng yüzde 0.33,
Kospi Composite yüzde 0.36,
S&P yüzde  0.5,
Shanghai Composite üzde 0.32 ve
Shenzen Composite yüzde 0.64 yükseldi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Kaynak: DHA

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