Haberler » Ekonomi » Haber

Asya piyasaları ticaret savaşı endişeleriyle düştü

Asya hisse senedi piyasaları haftaya ticaret savaşı endişeleri, Güney Kore'nin ihracatındaki yüzde 21.8'lük düşüş ve Japonya'da Nikkei endeksinin resmi tatil sebebiyle kapalı olması etkisiyle düştü.

23.09.2019 11:06Asya piyasaları ticaret savaşı endişeleriyle düştü
Asya hisse senedi piyasaları haftaya ticaret savaşı endişeleri, Güney Kore'nin ihracatındaki yüzde 21.8'lük düşüş  ve Japonya'da Nikkei endeksinin resmi tatil sebebiyle kapalı olması etkisiyle düştü.
Yatırımcıların, Çinli ticaret heyetinin ABD ziyaretinin iptal olduğu söylentilerini tekrar tekrar yalanlamalarından tatmin olmamaları ve ticaret görüşmelerinde bir aksama olduğunu düşünmeleri yanında Orta Doğu'da artan gerginlikler de düşüşte etkili oldu.
Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:
Shanghai Composite yüzde 1.38,
Shenzen Composite yüzde 1.46,
Hang Seng yüzde 0.73 düşerken,
S&P yüzde 0.36 yükseldi.


- İstanbul

Güney Kore, Japonya, Asya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:27 Grup Avenir, 2020'den umutlu
12:26 Michelin'den kış dönemi servis kampanyası
12:26 Aksa, Türkiye genelindeki enerji eğitimlerine devam ediyor
12:25 İngiltere, Aramco saldırısında sorumluluğu İran'a yüklüyor
12:24 Aksa, Türkiye genelindeki enerji eğitimlerine devam ediyor
12:19 Vauk Tüneli 1-2 yıl içerisinde tamamlanacak
12:18 Muş'ta 'silajlık mısır' hasadı