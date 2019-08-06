Asya piyasaları ticari anlaşmazlığın sürmesiyle düşüşte

Asya piyasalarında hisse senetleri, ABD'nin Çin'in "döviz manipülasyonu" yaptığı iddialarıyla ilgili Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvuracağı gelişmesinin ardından ticari gerilimlerin artmasıyla ekside seyretti.

Çin yuanı dolar karşısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine yüzde 10'luk ek gümrük vergisi uygulayacağı haberlerinin ardından son 11 yılın en düşük düzeyine geriledi.

Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında gün sonu işlemlerinde;

Nikkei 225 yüzde 0.78,

Shanghai Composite yüzde 1.44,

Hang Seng yüzde 0.98,

Kospi yüzde 0.82,

A&P/ASX 200 yüzde 2.43 düştü.

Bunun yanında, yen dolar karşısında yüzde 0.73 düşüşle 106.7195 yenden işlem gördü.

ABD Başkanı Trump'ın Çin ile ticaret savaşını tırmandıran açıklamaları ve buna yanıt olarak Çin'in yuanın ABD Doları karşısındaki değerinin 2008'den bu yana görülen en düşük seviyeye inmesine izin vermesi, haftanın ilk işlem gününde Wall Street'te de sert satışları beraberinde getirdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi günü yüzde 2.90. 767.27 puan kayıpla 25,717.74 puandan tamamladı. S&P 500 Endeksi yüzde 2.98 ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 3.47 düşüşle kapandı. S&P 500'de yaşanan düşüş, 4 Aralık 2018'den bu yana görülen en büyük düşüş oldu. Endeks'teki hisse senetlerinin değeri 766 milyar dolar azaldı.

Kaynak: DHA