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Asya piyasaları ticari gelişmeler ve Fed faiz kararı sonrası karışık

Asya piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (fed) faiz indirimi kararı sonrası karışık seyretti.

01.08.2019 12:13 Asya piyasaları ticari gelişmeler ve Fed faiz kararı sonrası karışık
Asya piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (fed) faiz indirimi kararı sonrası karışık seyretti.
Çin'de Caixin Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Temmuz'da 50 puan düzeyine yaklaşmasıyla imalat sektörünün iyileşme işaretleri gösterdiği belirtilirken, Japonya imalat PMI da Temmuz'da 49.4 puana yükseldi.
Bunun yanında ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmelerin sona erdirildiği ve müzakerelere Eylül ayı başında Washington'da devam edileceği vuruglandı.
Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında;
Shanghai Composite yüzde 0.20,
Shenzen Composite yüzde 0.025,
Kospi Composite yüzde 0.33,
Nikkei 225 yüzde 0.08,
Hang Seng yüzde 0.43,
S&P/ASX 200 yüzde 0.14 düştü.
Gelişmelerin ardından dolar yen karşısında yüzde 0.42 düşüşle 109.2150 yenden işlem gördü.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

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