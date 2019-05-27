Asya piyasaları Trump'ın Japonya ziyareti öncesi karışık

– Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya ziyaretine oıdaklanmaları etkisiyle karışık.
Trump'ın, Japonya Başbakanı Shinzo Abe görüşmesinde ticaret ve savunma konularındaki ikili ilişkilerin değerlendirililecek.
Diğer yandan Japonya hükümeti, ulusal güvenliği artırmak amacıyla bu yaz başlayacak olan, Japon bilişim ve telekomünikasyon firmalarının yabancı firmalarca satın alınması yasağını duyurdu.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.32,
Shanghai Composite yüzde 1.30,
Shenzen Composite yüzde 1.97 artarken,
Kospi Composite yüzde 0.22 ve
S&P yüzde 0.05 düştü.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.18 değer kazanarak 109.49 düzeyine yükseldi.
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Kaynak: DHA