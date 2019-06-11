11.06.2019 10:29
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Asya piyasaları Trump'ın tehditlerine rağmen yükseldi

Asya piyasaları Trump

– Asya hisse senedi piyasaları ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkan Xi Jinping'in G20 Zirvesi'ne katılmaması durumunda Çin ürünlerine ye ek gümrük vergileri uygulayacağı yolundaki gözdağına karşın yükselişte.

Asya hisse senedi piyasaları ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkan Xi Jinping'in G20 Zirvesi'ne katılmaması durumunda Çin ürünlerine ye ek gümrük vergileri uygulayacağı yolundaki gözdağına karşın yükselişte.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.31,
Kospi Composite yüzde 0.5,
Shanghai Composite yüzde 2.02,
Shenzen Composite yüzde 3.09,
Hang Seng yüzde 0.72 ve
S&P yüzde 1.51 yükseldi.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.12 artışla 108.58 düzeyine yükseldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Xi Jinping, Asya, Donald Trump, Ekonomi