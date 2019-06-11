Asya piyasaları Trump'ın tehditlerine rağmen yükseldi

– Asya
hisse senedi piyasaları ABD
Başkanı Donald Trump
'ın, Çin
Devlet Başkan Xi Jinping
'in G20 Zirvesi'ne katılmaması durumunda Çin ürünlerine ye ek gümrük vergileri uygulayacağı yolundaki gözdağına karşın yükselişte.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.31,
Kospi Composite yüzde 0.5, Shanghai
Composite yüzde 2.02,
Shenzen Composite yüzde 3.09,
Hang Seng yüzde 0.72 ve
S&P yüzde 1.51 yükseldi.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.12 artışla 108.58 düzeyine yükseldi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri
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