Asya Piyasaları Trump – Kim Buluşması Öncesi Düştü

– Asya
hisse senedi piyasaları, ABD
Başkanı Donald Trump
ve Kuzey Kore
lideri Kim Jong-un'un, Kore Yarımadasının nükleer silahsızlandırılması konusunu görüşmek adına Vietnam
'da düzenlenen bir zirve de bir araya gelmeleri öncesinde düştü.
Trump ve Kim Çarşamba
akşamı bir akşam yemeğinde bir araya gelecek ve Perşembe günü görüşmelere devam edecekler.
Yatırımcılar ayrıca ABD ve Çin
arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu havası ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmelerin "ileri aşamalarına" ulaştığını açıklamalarını takip ediyor.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
Nikkei yüzde 0.44,
Hang Seng yüzde 0.24,
Kospi Composite yüzde 0.23 ve
S&P yüzde 1.18 düşerken, Shanghai
Composite yüzde ve
Shenzen Composite yüzde 0.057 yükseldi. - İstanbul
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Kaynak: DHA