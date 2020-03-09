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Asya piyasalarında sert kayıplar

Asya borsalarında, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin artan endişelerin yanı sıra sert düşen petrol fiyatlarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

09.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:00
Asya piyasalarında sert kayıplar
Asya borsalarında, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin artan endişelerin yanı sıra sert düşen petrol fiyatlarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Asya, Ekonomi
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