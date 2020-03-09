Asya piyasalarında sert kayıplar
Asya borsalarında, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin artan endişelerin yanı sıra sert düşen petrol fiyatlarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
09.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:00
Asya borsalarında, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin artan endişelerin yanı sıra sert düşen petrol fiyatlarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Asya piyasalarında sert kayıplar
Manşet
Haberler
Ekonomi
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Ekonomi
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Ekonomi
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ekonomi
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Ekonomi
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
Ekonomi
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti
Ekonomi
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti
Ekonomi
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı