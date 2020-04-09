Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 88 bin 529'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 519 bin 195'e yükseldi. Tedaviye olumlu cevap veren hasta sayısısı ise 330 bin 862 oldu. Asya ülkelerinden Singapur'da ise ölü sayısı artış göstermemeye devam ederken; Tayland'da 5, Güney Kore'de 4, Japonya'da ise son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili Asya ülkelerinden ölüm ve vaka sayılarına ilişkin son veriler açıklandı. Güney Kore'de son 24 saatte enfekte kişi sayısı 39 artarak toplamda 10 bin 423'e, iyileşen kişi sayısı da 197 artarak 6 bin 973'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 204'e yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 94, TAYLAND'DA İSE 32

Japonya'da salgında 410 kişi daha enfekte olarak, enfekte kişi sayısı 4 bin 667'ye çıkarken; 10 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 632 kişi iyileşti. Ülkede salgına ilişkin son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 94'e çıktı. Tayland'da ise enfekte sayısı 165 artarak toplamda 2 bin 423 kişinin enfekte olduğu, aralarından 940 kişinin iyileştiği belirtildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 5 kişi daha artarak 32'ye çıktı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA ARTIŞ YOK

Singapur'da ise son 24 saatte 142 kişi daha artarak koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı bin 623'e çıkarken; 29 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 406 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 6'da kalmaya devam etti.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 178

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da ise son 24 saatte 560 kişi daha artarak 5 bin 916 kişide koronavirüs tespit edilirken; ölü sayısının 18 artarak 178 kişiye ulaştığı, enfekte kişilerin arasında bulunan 506 kişinin de iyileştiği duyuruldu.

Kaynak: DHA