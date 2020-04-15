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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 126 bin 758'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 2 milyon 231'e yükseldi.

15.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:15
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 126 bin 758'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 2 milyon 231'e yükseldi. 484 bin 729 kişi ise tedavi edildi. Asya ülkelerinden Singapur'da ölü sayısı 1 kişi artarak 10'a çıkarken, Güney Kore'de 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 225'e yükseldi. Tayland'da ise ölü sayısı 43'e çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hızla sürüyor. Çin'nden umutlandıran haberler gelirken Avrupa ve ABD'de koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgının Asya ülkelerindeki bilançosu da açıklandı. Japonya'da salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 215 artarak 8 bin 100'e çıkarken; 54 kişinin daha iyileşmesiyle  toplamda 853 kişi iyileşti. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 kişi daha artarak 146'ya yükseldi. Tayland'da ise enfekte sayısı 30 kişi daha artarak toplamda 2 bin 643 kişinin enfekte olduğu, aralarından 1497 kişinin iyileştiği belirtildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 2 kişi daha artarak 43'e çıktı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 10'A ÇIKTI

Singapur'da ise son 24 saatte 334 kişi daha artarak koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 3 bin 252'ye çıkarken; 25 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 611 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı son 24 saatte 1 kişi daha artarak 10'a yükseldi.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 396

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 11 bin 555'e ulaşırken, virüs nedeniyle 396 kişi hayatını kaybetti. Enfekte olan kişilerin arasında bulunan 1362 kişi ise iyileşti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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