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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 102 bin 742'ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 699 bin 856'ya yükseldi.

11.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:08
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 102 bin 742'ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 699 bin 856'ya yükseldi. Tedavi edilen sayı ise 376 bin 518 oldu. Asya ülkelerinden Singapur'da ölü sayısı 1 kişi artarak 7'ye çıktı. Ölü sayısı Hindistan'da 249'a, Tayland'da ise 35'e yükseldi. Japonya'da salgında 475 kişi daha enfekte olarak,  enfekte kişi sayısı 6 bin 5'e çıkarken;  iyileşen kişi sayısı değişmeyerek toplamda 685 kişi olarak kaldı. Ülkede aynı şekilde ölü sayısında da bir değişiklik olmadı ve ölü sayısı 99 kişi olarak kaldı. Tayland'da ise enfekte sayısı 45 artarak toplamda 2 bin 518 kişinin enfekte olduğu, aralarından bin 135 kişinin iyileştiği belirtildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 kişi daha artarak 35'e çıktı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 7'YE ÇIKTI

Singapur'da ise son 24 saatte 198 kişi daha artarak koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 2 bin 108'e çıkarken; 32 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 492 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise günlerdir 6'da kaldıktan sonra yükselerek 7'ye çıktı.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 249

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da ise son 24 saatte 829 kişi daha artarak 7 bin 600 kişide koronavirüs tespit edilirken; ölü sayısının 21 artarak 249 kişiye ulaştığı, enfekte kişilerin arasında bulunan 774 kişinin de iyileştiği duyuruldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya
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