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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 119 bin 718'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 925 bin 571'e yükselirken; 452 bin 178 kişi de tedavi edildi.

14.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:53
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 119 bin 718'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 925 bin 571'e yükselirken; 452 bin 178 kişi de tedavi edildi. Asya ülkelerinden Singapur'da ölü sayısı 1 kişi artarak 9'a çıkarken, Güney Kore'de ise 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 222'ye yükseldi.

Güney Kore'de son 24 saatte enfekte kişi sayısı 27 daha artarak toplamda 10 bin 564'e, iyileşen kişi sayısı ise 7 bin 534'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 222'ye yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 143, TAYLAND'DA İSE 41

Japonya'da salgında enfekte kişi sayısı 7 bin 645'e çıkarken;  toplamda 799 kişi iyileşti. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 143'e yükseldi. Tayland'da ise enfekte sayısı 34 kişi daha artarak toplamda 2 bin 613 kişinin enfekte olduğu, aralarından 1405 kişinin iyileştiği belirtildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 kişi daha artarak 41'e çıktı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI

Singapur'da ise son 24 saatte 386 kişi daha artarak koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 2 bin 918'e çıkarken; 26 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 586 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı son 24 saatte 1 kişi daha artarak 9'a yükseldi.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 358

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 10 bin 541'e ulaşırken, virüs nedeniyle 358 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 1205 kişi ise iyileşti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya
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