Asya ve Avrupa Piyasaları Ticaret Anlaşması Umuduyla Yükseldi

Kaynak: DHA

– Asya ve Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde, Çin'in iki ülke arasında bir ticaret anlaşmasını imzalamasını sağlayacak olan hamle olarak görülen, belirli ABD ürünleri için gümrük vergilerini düşüreceği haberiyle yükseldi.Yatırımcıların, ticaret görüşmeleri konusundaki yeni gelişmeleri sindirmeleriyle Avrupa piyasalarında açılış öncesi, FTSE yüzde 0.45, DAX yüzde 0.43 ve CAC yüzde 0.49 yükseldi.Asya piyasalarında durum da şöyle:Nikkei yüzde 1.02, Shanghai Composite yüzde 1.12, Shenzen Composite yüzde 2.21, Hang Seng yüzde 0.65 ve S&P yüzde 0.4 artarken, Kospi Composite yüzde 0.22 düştü. - İstanbul