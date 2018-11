At Arabalı Hırsızlar Güvenlik Kamerasında - Balıkesir

13 Kasım 2018 Salı 18:12



- Kadınların at arabası ile gelmeleriDemir malzemeleri alıp at arabalarına koymalası At arabalı hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı Balıkesir 'in Burhaniye ilçesinde at arabası ile gezerek kent merkezi ve sahil kesimindeki işyerleri ile yazlık konutlardan hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı.Alınan bilgiye göre Burhaniye ilçe merkezi ve sahil mahallelerinde hurda toplama bahanesi ile gezen şüpheliler, özellikle yazlık konutların bahçelerindeki eşyaları çalarken güvenlik kameralarına yakalandılar.Sabahın erken saatlerinde Memiş Mahallesi'nde bulunan Burhaniye Rumeli , Balkan Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bahçesinde bulunan sehpaların demir ayaklarını çalan kadınlar, güvenlik kameralarına yakalandılar.Zanlıların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde zanlıların biri gözcülük yaparken diğer kadınlar ise bahçede bulunan sehpaların tahta kısımlarını sökerek, demir akşamlarını alarak at arabalarına koymaları ve olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.Polisin sıkı denetimi nedeniyle bir süre ilçe sokaklarında görünmeyen at arabalı hurdacıların, son günlerde özellikle yazlık konutların bulunduğu sahil bölgeleri ve Burhaniye ilçe merkezindeki evlerin bahçelerine ve inşaatlara girmelerine tepki gösteren vatandaşlar adına konuşan Hasan Akgün , "Bunlar hurdacılık yapmıyorlar, resmen hırsızlık yaptıkları ortada. Bahçelerde masa, sandalye ne bulursa alıp götürüyorlar. Emniyet ekiplerinin bu kişiler için daha fazla yaptırım ve ceza uygulamasını istiyoruz" dediler.