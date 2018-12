At Arabalı Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:15



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde mutfak malzemeleri satan iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen K.Y., at arabasıyla kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Çorlu'nun Kemalettin Mahallesi'nde mutfak malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi. Girdiği iş yerinden çaldığı mutfak malzemelerini at arabasına yükleyen K.Y.'yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, K.Y.'nin Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde olduğunu belirleyip peşine düştü. Kovalamaca sırasında at arabasındaki malzemeleri polisin üzerine atmaya çalışan K.Y. yakalanarak gözaltına alındı. At arabasına yüklenmiş 3 çelik mutfak tezgahı, matkap, kaynak makinesi, hilti, mutfak tüpü ve döner bıçağına el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.- Tekirdağ