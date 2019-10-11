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At arabası dereye uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde at arabasının dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

11.10.2019 19:36At arabası dereye uçtu: 1'i ağır 2 yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde at arabasının dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, 16.50 sıralarında Hendek ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atın ürkmesi sonucu at arabası yoldan çıkarak mahallede bulunan dereye uçtu. Kazada F.S. hafif yaralanırken R.S. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralılar bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerinde kalbi duran R.S. sağlık ekiplerince tekrar hayata döndürüldü. Yaralılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından iki yaralı Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SAKARYA

İtfaiye, Akpınar, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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