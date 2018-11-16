At Arabası Polis Aracına Çarptı

Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde, at arabası trafik polisi aracına çarptı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Bölgesi'nde hurda toplayan Hasan İnanır'ın (41) kullandığı at arabası, 10 A 7694 plakalı trafik polisi otomobiline arkadan çarptı.
Kazada, at arabası ve emniyet aracında hasar meydana gelirken, hafif yaralanan at tedavi edildi.
At arabasının trafiğe çıkışının yasak olması nedeniyle Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
, İnanır hakkında yasal işlem yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis,Balıkesir,Bandırma