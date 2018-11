At Arabası Polis Otosuna Çarptı

16 Kasım 2018 Cuma 14:10



BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Hasan İnanır'ın (41) kullandığı at arabası, kavşaktan dönmek üzere fren yapıp yavaşlayan polis otosuna arkadan çarptı.Kaza, Sanayi Bölgesi girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. Hasan İnanır, öndeki polis otosunun dönüş yaparken yavaşladığını fark etmeyip dizginleri çekmeyince, kaza meydana geldi. At, bir anda polis aracına göğsüyle çarparak yere yığıldı. At hafif yaralanırken, aracın tampon ve bagaj bölgesinde hasar oluştu. Yaralı at, zabıta ekiplerine teslim edildi.At arabasının trafiğe çıkışının yasak olması nedeniyle Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Hasan İnanır hakkında 'Kabahatler Kanunu'na göre işlem yaptıktan sonra, atı sahibine geri verdi. İnanır'ın, Manyas'ta hurdacılık yaptığı ve Bandırma'da da işi nedeniyle bulunduğu öğrenildi.- Balıkesir