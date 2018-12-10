At-Çek Balık Avı Festivali İçin Kontenjanlar Doldu

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:18



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:18

İzmir'de Aliağa'nın mavi bayraklı plajı Ağapark'ta, 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan "At-Çek Balık Avı Festivali" için kontenjanlar doldu.Aliağa ilçesinde, iki gün sürecek "At-Çek Balık Avı Festivali" için; Çanakkale, Antalya, Manisa, Trabzon, Muğla, İstanbul, Denizli gibi Türkiye'nin birçok şehrinden 200 kişi kayıt yaptırdı. 22 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak yarışma, 23 Aralık Pazar günü saat 10.00'da düzenlenecek olan ödül töreni ile son bulacak. Aliağa Belediyesi'nin öncülüğündeki festivalle, amatör olta balıkçılığının tanıtılması, sürdürülebilir avcılık ruhu kapsamında yakala-bırak alışkanlığının kazandırılması ve amatör balıkçılığın bir dalı olan spin (at-çek) avcılığının sevdirilmesini amaçlanıyor.Yarışma kültürü anlayışını geliştirmeyi de hedefleyen etkinlik, su ürünleri yönetmeliği ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümlerine göre yapılacak. Yarışma spin avcılık kategorisinde yapılacak ve avlanacak balıklarda tebliğe uygunluk şartı aranacak. Yarışmacılar, kıyıya dik olarak atış yapacak ve her yarışmacı kepçe bulunduracak. - İZMİR