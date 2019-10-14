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Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde

Sivas'ta meydana gelen yangında at çiftliği alev alev yandı. Atların zarar görmediği yangında, çiftlik ise kullanılamaz hale geldi.

14.10.2019 01:40Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde

Yangın, gece yarısı Sivas'ta Eğriköprü mahallesinde bulunan bir at çiftliğinde meydana geldi. Nerede ve nasıl başladığı bilinmeyen yangında alevler kısa sürede çiftliği sardı. Alev topuna dönen çiftliği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar ilk etapta çiftlikte bulunan atları alevlerden kurtardı. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

ATLAR ZARAR GÖRMEDİ AMA ÇİFTLİK KULLANILAMAZ HALDE

Sahipleri, çitliği alevler içinde görünce zor anlar yaşadı. Atların zarar görmediği yangında, çiftlik ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.


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Kaynak: İHA

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