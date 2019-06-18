18.06.2019 17:40
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At hırsızı jandarma tarafından yakalandı

At hırsızı jandarma tarafından yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, merada otlayan atı çalan E.G. (26), jandarma ekiplerince yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, merada otlayan atı çalan E.G. (26), jandarma ekiplerince yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Esence Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Öztürk'ün atı merada otlarken, bir anda ortadan kayboldu. Öztürk'ün durumu bildirmesi üzerine, Afşin Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Atın çalındığı ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Kısa süre sonra at, Hüyüklü Mahallesi girişinde E.G.'nin yanında görüldü. Ekipler, E.G.'yi gözaltına alırken, atı da sahibine teslim etti.


- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
Esence, Afşin, Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel

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