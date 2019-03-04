At Hırsızı" Yakalandı

Kaynak: AA

Kayseri'de halı saha bahçesinden at çaldığı ileri sürülen zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı'ndaki bir halı sahanın bahçesinde bulunan atın çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, yapılan incelemeler sonucu çalınan atı, Ahi Evran Mahallesinde bir at arabasına koşulu halde buldu.Olayla ilgili, Haydar Z. (26) gözaltına alındı.Çalınan at, polis tarafından sahibine teslim edildi.