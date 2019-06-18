At hırsızı yakalandı

Kahramanmaraş
'ta çaldığı at ile kaçmaya çalışan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre at hırsızlığı Afşin
İlçesi'nin Esence
Mahallesi'nde meydana geldi.Yusuf Öztürk
'e (33) ait At, mahallenin mezrasında otlandığı sırada gözden kayboldu. Atının çalındığını şüphelenen Öztürk, durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, atı çalan E.G'yi (26) Hüyüklü
Mahallesi'nde yakaladı. Kaçırılan at sahibine teslim edilirken, atı çalan E.G gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ