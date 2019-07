At sırtındaki rekorunu "Guinness" ile taçlandırmak istiyor

RAUF MALTAŞ - Türkiye 'nin at yarışlarındaki en prestijli kupası Gazi Koşusu'nu üst üste 5. kez kazanan jokey Ahmet Çelik, bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor.Jokey Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atçılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dünyaya geldiğini ve küçük yaşlardan itibaren jokeyliğe merak duyduğunu belirtti.Merakla başlayan 15 yıllık kariyerinde, bu yıl zirveye çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste 5. kez kazanarak tarihe geçtiğini kaydetti.Çelik, elde ettiği başarıyı Türkiye Jokey Kulubünün de desteğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na taşımayı hedeflediğini aktararak, şöyle devam etti:"Guinness Rekorlar Kitabı başvurmayı düşünüyoruz. Türkiye Jokey Kulübü ile temas halindeyiz. Resmi müracaat için ön hazırlıklara başladık. Dünya atçılık tarihi açısından da kırılması zor bir rekor olduğu için Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyoruz. Üst üste ülkesinin en prestijli yarışını kazanan jokey olarak bu unvanı alacağımızı düşünüyoruz. Bu tür yarışlar dünya çapında çok önemli ve prestijli. Biz atçılar arasında bu kupa Türkiye derbisi olarak niteleniyor. Bırakın bu yarışı kazanmayı, elinde bu seviyedeki yarışa katılacak atı bile bulundurabilmek büyük bir başarıdır.""Rekorun kırılamayacağı konuşulurdu"Duygularını anlatacak kelime bulmakta zorlandığını vurgulayan jokey Ahmet Çelik, şöyle devam etti:"Başarısından dolayı adı apranti eğitim merkezine de verilen ünlü jokey Ekrem Kurt'un rekorunun kırılamayacağı konuşulurdu. Biz 2 yıl önce aynı rekoru paylaştık, geçen yıl da o rekorun üstüne çıktık. Bu yıl ise üst üste en çok kazanan jokey olma unvanımızı iyice geliştirdik. Bu çok farklı bir duygu, anlatılmaz ancak yaşanabilir. Bizim 5. kez üst üste kazanmamız uluslararası platformlarda da çok konuşuldu."Dünyada bu ölçekte çok fazla yarış bulunmadığını belirten Çelik, zorlu yarışa jokeylerin küçük yaşlardan, tayların ise doğuştan itibaren hazırlandığını dile getirdi."Arkasında yılların emeği var"Çelik, Gazi Koşusu'nun sıradan bir yarış olmadığına dikkati çekerek, şunları anlattı:"Senede bir defa yapılıyor, onda da yarışa iyi hazırlanacaksın, katılma hakkı kazanacaksın, üstelik bir de birinci geleceksin. Bu sıralamayı da üst üste 5. kez tekrarlayacaksın, çok kolay bir şey değildir. Arkasında yılların emeği var. Sırf bu yarışlar için doğurtulan atlar, bunun altyapı hazırlığını yıllarca yapan seyisler ve at sahipleri bulunuyor. Bir tayı 3 yaşına getiriyorsun, belirli sınavlardan geçiriyorsun. Testleri başarıyla geçen seçkin atlar bu yarışta koşuyor. Bu yarışlar herkesin istediği gibi at koşturduğu sıradan bir yarış değil, çok ağır ve özel şartları var. Buna uyum sağlayabilenler ancak katılmaya hak kazanıyor."Jokey Ahmet Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber", 93. Gazi Koşusu'nu ise "The Last Romance" isimli atıyla kazandı.