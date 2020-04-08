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At, sokak ortasında doğum yaptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde at, sokak ortasında doğum yaptı.

08.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:51
At, sokak ortasında doğum yaptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde at, sokak ortasında doğum yaptı. Dünyaya gelen tayın ilk adımları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi, Refak Sokak'ta dün öğle saatlerinde bir at, doğum yaptı. Dünyaya gelen tay, güçlükle ayağa kalkıp ilk adımlarını attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre sonra gelen sahibi, at ile tayı alarak ahırına götürdü.


Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Güncel
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