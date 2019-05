At üstünde diploma aldılar

Kaynak: DHA

ATATÜRK Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu'nun yaklaşık 600 mezunu için atlı diploma töreni düzenlendi. At Biniciliği ve Antrenörlüğü Bölümü'ne ait alandaki törende dönem birincileri atlarla diplomalarını aldı. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya , törenle At Biniciliği ve Antrenörlüğü bölümü ve Hipoterapi Merkezi'nin tanıtımını yapmayı amaçladıklarını söyledi. Atatürk Üniversitesi bünyesinde 1983 yılında kurulan Erzurum Meslek Yüksekokulu'nda 2018-2019 akedemik yılı mezunları için farklı bir diploma töreni düzenlendi. Bölümde bir yıl önce öğretime başlanan At Biniciliği ve Antrenörlüğü Bölümü'ne ait alandaki törene Rektör Prof.Dr. Ömer Çomaklı , fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. At üstünde törenin yapıldığı alanı dolaşan Erzurum Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya; 21 bölüm, 40 programda 4 bine yakın öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi. Bu yıl yaklaşık 600 öğrenciyi mezun ettiklerini belirten Prof. Dr. Kaya, bu yılki törende alışılmışın dışına çıktıklarını vurguladı. At Biniciliği ve Antrenörlüğü Programı Bölümü'nün bu yıl ilk kez öğrenci aldığını hatırlatan Prof. Dr. Kaya, "Burada hem öğrencilerimizi yetiştiriyoruz hem de isteyenlere ata binmeyi öğretiyoruz. Ayrıca Hipoterapi Merkezi'yle de otistik ve down sendromlu çocuklara terapi uyguluyoruz. Bu yılki törende istedik ki hem yeni bölümü hem de merkezin lansmanını da yapalım. İnşallah önümüzdeki yıl ilk mezunlarını verecek olan At Biniciliği ve Antrenörlüğü Programı Bölümü öğrencileriyle çok daha renkli bir diploma töreni olacaktır" diye konuştu.Törende daha sonra Meslek Yüksekokulu'nda bölümlerin dönem birincileri atlarla alana getirildi. Öğrencilerin eşlik ettiği birincilere Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, diplomalarını verdi. At üstünde diploma alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya ise bir öğrencincinin belgesini ata binerek verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı tören, halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle sona erdi.- Erzurum