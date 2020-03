At yarışları ertelendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, korona virüs tedbirleri kapsamında at yarışlarının ertelendiğini duyurdu.Korona virüs sebebiyle ertelenen spor organizasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tedbirler kapsamında at yarışlarının askıya alındığını belirtti. Pakdemirli, "Minimum hareket istedik. Bu yüzden at yarışlarını da erteledik. Herhangi bir tarih için şu anda düşüncemiz yok. Virüsün seyrine göre hareket edeceğiz" dedi.Türkiye Jokey Kulübü'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bir televizyon kanalında canlı yayında yapmış olduğu açıklama doğrultusunda; korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında at yarışları bugünden (20.03.2020) itibaren ikinci bir bildirime kadar ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA