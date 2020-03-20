Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››At yarışları ertelendi - Spor

At yarışları ertelendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, korona virüs tedbirleri kapsamında at yarışlarının ertelendiğini duyurdu.

20.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:15
At yarışları ertelendi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, korona virüs tedbirleri kapsamında at yarışlarının ertelendiğini duyurdu.

Korona virüs sebebiyle ertelenen spor organizasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tedbirler kapsamında at yarışlarının askıya alındığını belirtti. Pakdemirli, "Minimum hareket istedik. Bu yüzden at yarışlarını da erteledik. Herhangi bir tarih için şu anda düşüncemiz yok. Virüsün seyrine göre hareket edeceğiz" dedi.

Türkiye Jokey Kulübü'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bir televizyon kanalında canlı yayında yapmış olduğu açıklama doğrultusunda; korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında at yarışları bugünden (20.03.2020) itibaren ikinci bir bildirime kadar ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Heykeline maske ve eldiven takıldı, Alex duyarsız kalmadı Spor
Heykeline maske ve eldiven takıldı, Alex duyarsız kalmadı
’Ligler ertelensin’ dedikten sonra TFF’den istifa etti Spor
"Ligler ertelensin" dedikten sonra TFF'den istifa etti
Manchester United gönülleri fethetti! 1 milyon pound ödeyecekler Spor
Manchester United gönülleri fethetti! 1 milyon pound ödeyecekler
Bikini giyip maske takan model, korona için kampanya başlattı Spor
Bikini giyip maske takan model, korona için kampanya başlattı
Yarışseverlere kötü haber! Koronavirüs, at yarışlarını da erteledi Spor
Yarışseverlere kötü haber! Koronavirüs, at yarışlarını da erteledi
Nazım Sangare, Süper Lig deviyle anlaştı! İmzayı sezon sonu atacak Spor
Nazım Sangare, Süper Lig deviyle anlaştı! İmzayı sezon sonu atacak
Koronavirüs, futbola bunu da yaptırdı! Küme düşmeyi kaldırdılar Spor
Koronavirüs, futbola bunu da yaptırdı! Küme düşmeyi kaldırdılar
Süper Lig’in ertelenmesi sonrası, yayıncı kuruluş kararını verdi Spor
Süper Lig'in ertelenmesi sonrası, yayıncı kuruluş kararını verdi
Loading