At yarışlarına süresiz erteleme
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), koronavirüs salgını nedeniyle at yarışlarının ikinci bir bildirime kadar ertelendiğini açıkladı.
20.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:06
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), koronavirüs salgını nedeniyle at yarışlarının ikinci bir bildirime kadar ertelendiğini açıkladı.TJK'dan yapılan açıklama şöyle;
"T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'nin bir televizyon kanalında canlı yayında yapmış olduğu açıklama doğrultusunda; koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında at yarışları bugünden (20.03.2020) itibaren ikinci bir bildirime kadar ertelenmiştir."
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Kaynak: DHA
Etiketler : Spor