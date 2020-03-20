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At yarışlarına süresiz erteleme

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), koronavirüs salgını nedeniyle at yarışlarının ikinci bir bildirime kadar ertelendiğini açıkladı.

20.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:06
At yarışlarına süresiz erteleme

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), koronavirüs salgını nedeniyle at yarışlarının ikinci bir bildirime kadar ertelendiğini açıkladı.

TJK'dan yapılan açıklama şöyle;

"T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'nin bir televizyon kanalında canlı yayında yapmış olduğu açıklama doğrultusunda; koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında at yarışları bugünden (20.03.2020) itibaren ikinci bir bildirime kadar ertelenmiştir."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Spor

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