At yarışlarına süresiz erteleme

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), koronavirüs salgını nedeniyle at yarışlarının ikinci bir bildirime kadar ertelendiğini açıkladı.

TJK'dan yapılan açıklama şöyle;

"T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'nin bir televizyon kanalında canlı yayında yapmış olduğu açıklama doğrultusunda; koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında at yarışları bugünden (20.03.2020) itibaren ikinci bir bildirime kadar ertelenmiştir."

Kaynak: DHA