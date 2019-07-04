ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Sınavın ardından ATA AÖF öğrencileri merakla sonuçları beklemeye başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi bütünleme sınav sonuçları araması internette yapılmaya başladı. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları nereden öğrenilir?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29-30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman sitemizden sizlere haber vereceğiz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarına Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sayfasından, öğrenci girişi yaparak ulaşabilirsiniz. Bütünleme sınav sonucunuzu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

ATA AÖF bütünleme sınav sorularına itirazlar 3 iş günü içerisinde yapılacaktır. 03 Temmuz 2019 17.00 tarihinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin bir sınav döneminde soru itiraz hakkı her ders için 5 soru ile sınırlandırılmıştır.

Sınav sorularına, soruların yayınlanma tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına ise sonuçların ilanından itibaren 3 iş günü içerisinde Fakültemize yazılı bir itiraz dilekçesi göndererek veya Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebilir.