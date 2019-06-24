ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayınlandı. ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı giriş belgelerini merak eden öğrenciler üniversitenin öğrenci giriş sayfasından veya mobil uygulamasından alabilir. Bütünleme sınav tarihleri ne zaman?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi almak için Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sayfasından T.C. kimlik numaranız/ kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girişi sağladıktan sonra "Sınav ve Dersler" sekmesinden "29-30 Haziran Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri" linkine tıklayarak sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavı 29-30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.



