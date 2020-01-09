ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF sınav sonucu sorgulama

ATA-AÖF Güz yarıyılı yarıyıl sonu (Final) sınavı 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde 94 sınav merkezinde uygulandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) güz dönemi final sınav sonuçları için OBS didtemi aktifleşti. ATA AÖF sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? İşte detaylar...

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada :''Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS)yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 10 Ocak 2020 Cuma günü saat 23:59'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır. '' ifadesi yer aldı.

ATA-AÖF sınav sonucu sorgulama için tıklayın...

SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

AÖF sonuçlarından memnun olmayan öğrenciler, OBS sistemi üzerinden LMS'ye giriş yaparak, sol üstte yer alan Sonuç İtiraz seçeneği tıklanır. İtirazda bulunmak istenen sınava ait gerekli alanları doldurduktan sonra ''İTİRAZI KAYDET'' ile itiraz isteği gönderilir. Gönderilen itiraz değerlendirildikten sonra ady tarafına geri dönüş yapılacaktır.

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF için bahar dönemi vize sınavı 28-29 Mart, final sınavı 16-17 Mayıs, bütünleme sınavı ise 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.