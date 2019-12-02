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ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF vize sonuçları 2019

AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarını merakla bekleyen öğrencilerin sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet adresinden yaptığı duyuruda ATA AÖF vize sınav sonuçları itirazlarının 02 Aralık 2019 Çarşamba gününe kadar geçerli olacağı bildirildi. ATA AÖF vize sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ATA AÖF gün dönemi ara sınav sonuç

02.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:07ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF vize sonuçları 2019

ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları Atatürk Üniversitesi internet adresinden duyuruldu. Binlerce öğrenci Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonuçlarını bekliyordu. 16 – 17 Kasım tarihleri arasında yapılan ara sınavı (vize) sonuçlarına itiraz süresi de 2 günü 17.00'ye kadar geçerli olacak. ATA AÖF sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?

ATA AÖF VİZE SINAV SONUCU SORGULAMA...

2019-2020 GÜZ YARIYILI VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI

Atatürk Üniversitesi'nin resmi adresinden yapılan duyuruda vize sınav sonuçları hakkında:

''Ara Sınavı (vize) sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS)yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 02 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır. '' ifadeleri yer aldı.

ATA AÖF ARA SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF sınav sonuçları, ATA AÖF OBS girişi yapılarak öğrenilebilecek. Öğrenci Bilgi Sistemi'ne https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresi üzerinden erişilecek. Ardından öğrencinin T.C. kimlik numarası ve şifresi ile bilgilerini girdikten sonra sonuç ekranına ulaşacaktır.

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sonuçlarından memnun olmayan öğrenciler, Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) bulunan "Sonuç İtirazı" seçeneğini tıklayarak istenen bilgileri de doldurduktan sonra 02 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar itirazlarını bildirebilecekler. İtiraz sonuçları ise yine sistem üzerinden yapılacak.

Sınav Sonuç İtiraz Kılavuzu...


Atatürk Üniversitesi, Çarşamba, Aralık, Gündem, Eğitim, Güncel

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