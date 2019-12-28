ATA AÖF güz yarıyılı sonu final sınavı giriş belgeleri yayımlandı! ATA-AÖF final sınavı ne zaman?

ATA-AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından 81 ilde 94 sınav merkezinde düzenlenen ATA-AÖF güz dönemi vize sınavlarının ardından ATA AÖF yarıyılı yarıyıl sonu final sınavı 28-29 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İşte, ATA-AÖF akademik takvim...

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AÖF vize sınavları yapıldı ve sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarları da adayların erişimine açıldı. Öğrenciler 20 Kasım 2019 günü saat 17:00'a kadar soru itirazında bulunabilecekler.

ATA - AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

ATA-AÖF güz yarıyılı yarıyıl sonu (final) sınavı 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde ülke genelindeki 104 sınav merkezinde yapılacak. Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilirler.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş belgesi için tıklayın...

ATA AÖF GÜZ YARIYILI SONU FİNAL SINAVI GEREKLİ BELGELER

*Öğrenciler sınava girerken yanlarında sınav giriş belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. TC. kimlik kartı yerine geçerli belgeler:

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesi,

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,

Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde "9 ile başlayan" Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı "Geçici Kimlik Belgesi".

Not: ATA-AÖF kimlik kartı olmayan öğrenciler yukarıda "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi" yerine sayılan kimlik belgelerinden herhangi biriyle sınava girebilirler.

ATA - AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenilemek için akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait ücret yatırıldıktan sonra ders seçimi yapılarak kayıt yenileme işlemi gerçekleştirilebilecek.