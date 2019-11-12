Haberler » Yaşam » ATA-AÖF güz yarıyılı vize sınavı giriş belgeleri yayımlandı - Haber

ATA-AÖF güz yarıyılı vize sınavı giriş belgeleri yayımlandı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Yarıyılı Vize Sınavı giriş yerleri açıklandı.

12.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:34ATA-AÖF güz yarıyılı vize sınavı giriş belgeleri yayımlandı
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Yarıyılı Sınavı giriş yerleri açıklandı.

16-17 Kasım 2019 tarihlerinde ülkemiz genelindeki 95 sınav merkezi ile 'de yapılacak vize sınavı için ATA-AÖF'den yapılan duyuruda öğrencilerin; sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerektiği ifade edildi.

Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrencilerin sınava giriş yapamayacakları belirtilen duyuruda ayrıca, öğrencilerin cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla gelebilecekleri bilgisi paylaşıldı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Bakü, Vize, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
15:29 ATA-AÖF güz yarıyılı vize sınavı giriş belgeleri yayımlandı
15:11 Odunpazarı Belediyesi Atatürk'ü anmaya devam ediyor
14:43 Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman: "Bu sessiz çığlığa kulak verin"
14:05 Kars Cumhuriyet Başsavcılığı fidan dağıttı
13:08 Lise öğrencileri Şeyh Edebali Üniversitesi'ni gezdi
22:09 15 metrelik su kuyusuna düşen adam yaşadıklarını anlattı: Öleceğimi sandım
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 15:51:22