ATA-AÖF yeni programlarıyla daha iddialı

2010 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF), eğitim yelpazesini genişletmeye devam ediyor. 38 programı bulunan Açıköğretim Fakültesi, YÖK tarafından alınan kararla 10 yeni programı bünyesine katarak bu sayıyı 48'e yükseltti.Yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın seçkin eğitim kurumlarıyla rekabet eden, çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak dünyada ilk 500 üniversite arasına girme hedefine emin adımlarla ilerleyen Atatürk Üniversitesi, açık öğretim imkanıyla eğitim hizmetini daha geniş bir coğrafyada sürdürüyor. 450 bin öğrencisi ile dev bir eğitim yuvası olan Atatürk Üniversitesi kendisini yenilemeye ve çağı yakından takip etmeye devam ediyor.81 ilin tamamında ve bazı büyük ilçelerde yer alan toplam 104 sınav merkeziyle öğrencilerine sınav hizmeti sunan Açıköğretim Fakültesi bünyesine 10 yeni program daha ekledi. Bu kapsamda açılan yeni ön lisans programları; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Spor Yönetimi, Temizlik Hizmetleri ve Yaşam Koçluğu Programları olurken, yeni açılan lisans programları ise Grafik, Moda Tasarımı, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Tarih ve Tekstil Tasarımı programları oldu."ATA-AÖF İlgi Görmeye Devam Edecek"Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olmak isteyenler için birbirinden yeni ve önemli programları açık öğretim sistemine taşıdıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yoğun talep gören ve tercih edilen programları Açıköğretim Fakültesi bünyesine katarak üniversite adaylarının ilgisini çekmeye devam edeceklerini vurguladı. Fırsat eşitliği tanıyan, fiziksel ve coğrafi engelleri ortadan kaldıran, zaman ve mekandan bağımsız bir eğitim olanağı sunan açık öğretimin, özellikle bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağladığı ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklediği için geleceğin öğrenme modelleri arasında ön plana çıktığını belirten Rektör Çomaklı, akıllı cihazlardan, tablet ve bilgisayardan her zaman ve her yerde yapılan bağlantı ile eğitim alınmasının dijital dünyanın kazanımları arasında yer aldığını söyledi.370 binin üzerinde Açıköğretim Fakültesi öğrencisine, en yeni eğitim-öğretim teknolojileri kullanılarak hizmet verildiğini, müfredatın ve soru içeriklerinin güncel gelişmeler ışığında her yıl yenilendiğini dile getiren Rektör Çomaklı, konuyla ilgili son olarak şunları söyledi: "Geçen süre zarfında; sunduğu geniş program yelpazesi, sınavsız ikinci üniversite imkanı, çevrimiçi (online) materyal erişimi, video ders paketleri ve her bir yarıyılda öğrencilerine bütünleme sınav hakkı vermesiyle hızlı bir büyüme performansı sergileyen ATA-AÖF, eklenen yeni programlarla önümüzdeki yıllarda ilgi çekmeye devam edecek."Yeni açılan ATA-AÖF ön lisans ve lisans programlarına hem Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) ilgili puan türünü alarak hem de sınavsız ikinci üniversite yoluyla başvuru yapılabilecek. - ERZURUM