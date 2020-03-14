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Ata binen polis memurunun renkli görüntüsü kamerada

Ata binen polis memurunun renkli görüntüsü kamerada Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde trafik polisinin ata binip gezinmesi beğeni topladı.

14.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:53
Ata binen polis memurunun renkli görüntüsü kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde trafik polisinin ata binip gezinmesi beğeni topladı.
Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyen 57. Alay Komitesi, Malkara ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde mola verdi. Kafilenin yol güvenliğini sağlayan Malkara Bölge Trafik İstasyonu Amirliği'nde görevli bir trafik polisi, ata binerek tesis bahçesinde kısa bir süre gezindi. Trafik polisinin atla gezintisi ise görenlerin büyük beğenisini topladı.
Atın yabancılık çekmediği trafik polisinin profesyonel binici olduğu öğrenildi. Ata binen polis memurunun renkli görüntüsü kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler : Tekirdağ, Malkara, Genel

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