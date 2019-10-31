Ata Çağlayan'dan ilk single: tükeneceğiz

Reklamcı Ata Çağlayan, en büyük hobisi olan müzik sevdasını profesyonelliğe dönüştürdü.

Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Bilgisayar Mühendisiliği mezunu olan, reklamcılık ve organizatörlük yapan Ata Çağlayan, hayatında uzun yıllar sadece hobi olarak yer alan müzik aşkını bir single ile taçlandırdı.

Hayranı olduğu Sezen Aksu'nun "Tükeneceğiz" şarkısıyla müzik dünyasına profesyonel olarak adım atan Çağlayan, şarkının klibi için Amsterdam'da kamera karşısına geçti.

Ağustos ayında organizatör ve koreograf Banu Noyan ile Amsterdam'da evlenen Çağlayan, klipte kendi nikahında çekilen görüntülerine yer verdi.

Klibin yönetmenliğini ise eşi Banu Noyan üstlendi.

Amsterdam'ın tarihi mekanlarında çekilen klip ve şarkı Bon Production etiketiyle 31 Ekim Perşembe müzikseverlerle buluştu.

Ata Çağlayan heyecanını "Müzik benim için her zaman en büyük tutkuydu. Kendimi bildim bileli şarkı söylerim. Ancak bunu profesyonel olarak yapmayı hep ertelemiştim. Büyük usta Sezen Aksu'nun çok önemli bir eseriyle sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Klibin, büyük aşkı hatırlama sahnelerinde ise gerçek nikah görüntülerimizi kullandık, bu da bizim için unutulmaz bir anı oldu" sözleriyle dile getirdi.